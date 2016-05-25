ЗМІ розповіли подробиці "остаточної домовленості" щодо обміну Савченко

"Остаточна домовленість щодо обміну Надії Савченко на Євгенія Єрофєєва і Олександра Александрова була досягнута в ході вчорашніх нічних телефонних переговорів в "нормандському форматі", в яких брали участь президенти Росії, України і Франції і канцлер Німеччини", - пише Комерсант.

Читайте такожУ Кремлі не мають даних щодо початку процесу обміну Савченко на російських ГРУшників

Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Літак з Савченко на борту очікують у другій половині дня в аеропорту "Бориспіль".

Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.