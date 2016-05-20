У Мінкульті розраховують витратити на Євробачення-2017 понад 14 мільйонів євро



За словами Нищука, стільки на проведення Євробачення-2016 витратила Швеція. Таким чином, таку суму планують витратити і на музичний конкурс в Україні у 2017 році. Про це Нищук сказав в ефірі "Право на владу", передає ТСН.uа.

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Нищук зазначив, що у Кабінеті міністрів розраховують на спонсорські кошти.

"В основному, це абсолютно спонсорські кошти різних медіакомпаній, спонсорів. Так відбувається практично завжди", - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що проведення Євробачення-2017 - це не тільки витрати для міста, яке прийматиме конкурс, але і привабливість свого регіону і заробіток.

"У дні, коли проходило Євробачення-2016, у мене була робоча поїздка на запрошення шведського колеги міністра культури, тому я був свідком великої перемоги Джамали. Я перед цим спілкувався з медіабосами, які організовували це неймовірне високотехнологічне шоу. Вони говорили про те, що це насправді є більшим заробітком. Побоювання людей і міністра фінансів України Олександра Данилюка, який переживає за наповнення та витрати, є природним", - додав Нищук.

Міністр також заявив, що отримував телефонні дзвінки від міського голови Києва Віталія Кличка і влади Херсона.

"Я чув про готовність Одеси, Львова та Дніпра. Мені дзвонили з Херсона. Це розуміння того, що ми всі можемо робити", - констатував міністр.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся 14 травня в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.