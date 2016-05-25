Нова телевежа на горі Карачун під Слов’янськом готова до встановлення - Мінінформполітики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інформаційної політики України, про це сьогодні в Краматорську заявив радник міністра інформаційної політики, народний депутат Олександр Бригинець.

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"На сьогодні телевежа на Карачуні готова до встановлення. Минулого місяця на гору було завезено необхідні конструкції. Зараз чекаємо погодження від Держбудінспекції. Як тільки ми отримаємо цей дозвіл, одразу розпочнемо встановлення конструкцій", - зазначив він.

За словами Бригинця, встановлення телевежі "забезпечить доступ до українського мовлення більшість територій, де зараз є прогалини".

Він також повідомив, що ще одна телевежа, яка готується до встановлення в Донецькій області, потребує фінансування з держбюджету. Зараз це питання знаходиться на порядку денному в Міністерстві фінансів.

Бригинець також зазначив, що моніторингові дані із зони АТО демонструють потребу в якісному контенті українських ЗМІ. "Щодо контенту, то в населення є важливі зауваження. Однак я пояснив, що ми, як МІП, не маємо права втручатися в редакційну політику каналів", - сказав радник, додавши, що "за результатами моніторингу випливає бажання громадськості глушити сепаратиські телеканали". "Населення хоче, щоб українські ЗМІ, на визволених територіях, були домінантними", - підкреслив Бригинець.

Як повідомлялося, на початку липня 2014 року внаслідок обстрілів з боку бойовиків телевежа на Карачуні впала. Через це на значній території північної Донеччини припинилося мовлення українських ЗМІ.