В Україні заборонили трансляцію ще 13 російських телеканалів

Зокрема, мова йде про такі телеканали: «Радость моя», «Музыка Первого», Оcean-TV, HD Life, ТДК (Телевізійний Дамський Клуб), «24 Док», «Детский», STV, «Индия ТВ», «Здоровое телевидение», «Ля-минор ТВ», «Еврокино» и Drive.

Читайте такожНацрада хоче збільшення польского телемовлення в Україні

Відповідне рішення регулятор прийняв у ході сьогоднішнього засідання.

Як повідомили члени колегії, Нацрада під час моніторингу ефіру телеканалів зафіксувала розміщення фільмів з участю осіб, які загрожують національній безпеці України, і реклами, не адаптованої до вимог українського законодавства.

Згідно з рішенням регулятора, українські провайдери мають виключити зазначені канали з наповнення своїх пакетів ТБ-програм протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2016 року Нацрада виключила з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України, ряд російських телеканалів, у числі яких «Совершенно секретно», «Кто есть кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Авто плюс», «Кухня ТВ», КХЛ, «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», «Боец», «Время: далекое и близкое», «Настоящее Страшное Телевидение» («НСТ») и «Сарафан».

Раніше регулятор заборонив трансляцію на території України таких російських каналів «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир», TVCI, «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, Russia Today, РБК-ТВ, «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+», «Комедия ТВ».

Ці телеканали займаються російською пропагандою, спотворюють дійсність і є інструментом маніпуляції громадською думкою, який використовується країною-агресором.

5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.