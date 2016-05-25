Ан-148 з ГРУшниками Александровим і Єрофєєвим вилетів із Києва до Москви

Про це стало відомо власному кореспонденту УНІАН у РФ від джерела, близького до переговорів.

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За його словами, очікується прибуття літака з російськими військовими впродовж півгодини. Однак співрозмовник агентства не зміг сказати, в якій аеропорт Москви прибуде борт.