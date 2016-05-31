"Я не дала закрити себе у клітку": Савченко розповіла, чому розігнала "божевільний" натовп журналістів в аеропорту

Так прокоментувала журналістам народний депутат Надія Савченко події в аеропорту "Бориспіль" після прильоту в Україну, повідомляє "112 Україна".

"Я не дала закрити себе в клітку. Найважче - це було в аеропорту, цей божевільний напад журналістів", - поділилася вона.

Журналісти справили на неї гнітюче враження, а тому Савченко вирішила "дати собі простір".

Читайте такожАдвокат про звільнення Савченко: українські ЗМІ не усвідомлюють тієї ролі, яку зіграли

"Я зрозуміла, що якщо я не вийду в натовп і не розжену її, не дам собі простору, то я закрию себе у в'язниці в Україні. Я почну ховатися, почну їздити, як бідні, нещасні рок-зірки: сек'юріті, охорона, тоновані стекла, окуляри. Я так жити не зможу. Для чого себе з в'язниці Росії витягнути? Щоб посадити себе у в'язницю в Україні?" – ділиться вона, підкреслюючи, що бажає "вільно ходити".

"Перше, що я робила, я розігнала натовп, журналістський, на безпечну відстань, на мій комфорт. Хочу вас навчити... будь Ласка, навчіться спілкуватися з людиною", - завершила вона.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Верховної Ради виступила у Верховній Раді.

Савченко прилетіла в Україну 25 травня. Льотчиця прибула літаком президента України в аеропорт "Бориспіль", де емоційно попросила журналістів відійти від неї на певну відстань.