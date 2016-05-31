"Я не дала закрити себе у клітку": Савченко розповіла, чому розігнала "божевільний" натовп журналістів в аеропорту
Перше, що я зробила в Україні, – відігнала журналістську натовп на безпечну відстань.
Так прокоментувала журналістам народний депутат Надія Савченко події в аеропорту "Бориспіль" після прильоту в Україну, повідомляє "112 Україна".
"Я не дала закрити себе в клітку. Найважче - це було в аеропорту, цей божевільний напад журналістів", - поділилася вона.
Журналісти справили на неї гнітюче враження, а тому Савченко вирішила "дати собі простір".
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"Я зрозуміла, що якщо я не вийду в натовп і не розжену її, не дам собі простору, то я закрию себе у в'язниці в Україні. Я почну ховатися, почну їздити, як бідні, нещасні рок-зірки: сек'юріті, охорона, тоновані стекла, окуляри. Я так жити не зможу. Для чого себе з в'язниці Росії витягнути? Щоб посадити себе у в'язницю в Україні?" – ділиться вона, підкреслюючи, що бажає "вільно ходити".
"Перше, що я робила, я розігнала натовп, журналістський, на безпечну відстань, на мій комфорт. Хочу вас навчити... будь Ласка, навчіться спілкуватися з людиною", - завершила вона.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні Верховної Ради виступила у Верховній Раді.
Савченко прилетіла в Україну 25 травня. Льотчиця прибула літаком президента України в аеропорт "Бориспіль", де емоційно попросила журналістів відійти від неї на певну відстань.