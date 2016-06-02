В Одесі на морське узбережжя вийшли велопатрулі

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, 2 червня до цілодобового патрулювання одеського узбережжя приступили велопатрулі.

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«Охорону громадського порядку вздовж берегової лінії від пляжу «Лузанівка» до пляжу «Золотий берег», відтепер забезпечують поліцейські спільно з працівниками КП «Муніципальна безпека» та громадськими формуваннями», - відзначили в департаменті. Зокрема, йдеться практично про все узбережжя – від Суворовського району до протилежного - Київського.

У департаменті уточнили, що велосипеди придбані за позабюджетні кошти.

Як підкреслив мер Одеси Геннадій Труханов, для патрулювання узбережжя на Харківському велосипедному заводі придбано 50 велосипедів, 15 з яких сьогодні вже передали поліцейським.

«Ми давно співпрацюємо з патрульною службою поліції щодо забезпечення безпеки на вулицях міста. Сьогодні ми демонструємо готовність спільно забезпечити безпеку відпочиваючих і на узбережжі», - зазначив Труханов.

Загальна довжина берегової лінії Одеси — близько 30 км.