В Одесі взято під варту причетного до незаконного відчуження землі в Затоці голову земельної комісії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 1 червня за клопотанням прокуратури Одеської області голові земельної комісії Затокської селищної ради Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 5 млн грн.

У прес-службі зазначили, що прокуратура області спільно з поліцією в січні «викрила злочинну схему відчуження землі в Затоці», яку організував голова селищної ради разом із іншими службовцями.

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«Зазначені особи незаконно вивели з комунальної й передали в приватну власність землю рекреаційного призначення площею понад 3 га і розділили її між 66 пов'язаними з ними громадянами. Ринкова вартість ділянки становить понад 50 млн грн», - підкреслили у відомстві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст.366 КК України (зловживання службовим становищем; невиконання судового рішення; службове підроблення) триває.

За словами прес-секретаря райсуду Вероніки Череватої, заарештований - депутат Затокської селищної ради тривалий час переховувався від слідства.

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«Депутата підозрюють у тому, що він, будучи головою постійної комісії із земельних питань, вступив у попередню змову з головою селищної ради та секретарем селищної ради, здійснивши дії з протиправного внесення і погодження на сесії селищної ради земельних питань, які не підлягали задоволенню», - зазначили в суді.

«15 січня депутату було направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину. 25 лютого підозрюваний був оголошений у розшук», - зазначила прес-секретар.

У поліції пояснили, що підозрюваного затримано 31 травня.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня Київський районний суд Одеси взяв під варту з правом внесення застави 5 млн грн селищного голову Затоки (Білгород-Дністровський район Одеської області) та головного архітектора міста Білгород-Дністровський, підозрюваних у передачі в приватну власність 3 га рекреаційних земель.

Співробітники прокуратури області разом із працівниками поліції вручили повідомлення про підозру селищному голові Затоки, голові постійної комісії із земельних питань та головному архітектору Білгород-Дністровського у ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та умисне перешкоджання виконанню постанови суду).

Чиновники підозрюються в тому, що у вересні-грудні 2014 року незаконно вивели з комунальної власності земельну ділянку рекреаційного призначення площею понад 3 га, після чого передали в приватну власність. Землю, яка знаходиться в одному з найперспективніших районів біля самого узбережжя Чорного моря, розділили між 66 особами.