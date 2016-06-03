Мер Львова про трагедію на Грибовицькому звалищі: я переконаний, що це був підпал

Як передає кореспондент УНІАН, про це Садовий заявив сьогодні під час брифінгу.

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«На моє переконання, це був підпал. Я б хотів, щоб слідчі органи якісно провели розслідування і знайшли людей, які це зробили. У кінцевому підсумку це призвело до жертв рятувальників. Самозаймання були, але те полум'я, яке виникло минулого тижня, мало штучне походження, тому що такий осередок неможливий в сьогоднішніх кліматичних умовах. Питання, чи буде можливість розслідувати цю справу. Маю намір поспілкуватися з працівниками правоохоронних органів, які ведуть цю справу, нам є що їм сказати», - заявив мер.

Він також поінформував, що на територію Грибовицькому полігону твердих побутових відходів сміття зараз не вивозиться.

«Ми зараз в Грибовичі сміття не вивозимо. Тривають слідчі дії тривають пошуки четвертого зниклого громадянина. Сьогодні питання роботи в Грибовичах не стоїть. Я поважаю рішення сільської ради про припинення роботи полігону, це їх консолідоване рішення. Сьогодні важливо провести всі заходи, щоб виключити ускладнення ситуації. Сміття вивозиться щодня. Проблем по місту нема, думаю, не буде. Може бути тільки одна проблема, якщо вороги міста Львова захочуть створити якісь моменти дестабілізації. Думаю, що громада не дасть можливості нашим ворогам таку біду зробити. Ми будемо вивозити сміття, будемо тримати в місті порядок», - зазначив мер Львова.

Щодо будівництва сміттєпереробного заводу, Садовий повідомив, що вже розглядаються кілька ділянок для його зведення.

«Сподіваюся, що обласна влада максимально зреагує і запропонує місту ділянку під будівництво нового полігону. Всі пропозиції, які ми раніше отримували від області, на жаль, не були підтверджені, коли мова йшла вже про конкретику в розмовах з населенням. Ми домовилися про створення робочої групи з представників обласної та міської рад, обласної адміністрації. Робоча група 6 червня проведе своє перше засідання. Є кілька варіантів, зараз ми їх минаємо. Чим швидше отримаємо легітимну ділянку, тим швидше зможемо розпочати роботи з проектування. Це буде великий комплекс, який створить декілька сотень нових робочих місць. Тому це вигідно для громад, які захочуть мати додатковий дохід на своїй території. Ми готові їм допомогти з рекультивацією існуючих полігонів», - зазначив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці відпрацьовують кілька версій причин катастрофи на Грибовицькому сміттєзвалищі, яка призвела до загибелі людей.

Поки висунуто дві основні версії: порушення правил безпеки та службова недбалість.

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог львівського комунального підприємства «Збиранка».

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Пошуки четвертого людини тривають.