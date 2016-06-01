Правоохоронці висунули дві версії причин катастрофи на звалищі біля Львова

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Микола Самарчук сьогодні під час прес-конференції у Львові.

Він зазначив, що наразі висунуто дві основні версії: порушення правил безпеки і службове недбальство.

"Зараз проводяться слідчі дії. Висунуто дві основні версії, це - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і службове недбальство. Щодо підпалу, тобто спеціального підпалу передбаченого ст. 194 КК України (умисне знищення майна), на даний час такою інформацією не володіємо. Але, як першопричину настання наслідків катастрофи, тобто проведення робіт з гасіння пожежі, що послужили таким наслідком – ми розглядаємо", - зазначив Самарчук.

Читайте такожСьогодні у Львові оголошено день жалоби

Також він повідомив, що на даний час більше п’ятдесяти правоохоронців обстежують територію навколо Грибовицького сміттєзвалища у пошуках зниклого 56-річного львів’янина, працівника львівського комунального підприємства "Збиранка", який під час трагедії перебував на сміттєзвалищі і якого досі не знайдено.

"Ми розглядаємо усі версії. Можливо, чоловік опинився під завалом, можливо, він зумів втекти під час зсуву сміття, можливо, йому стало погано - точної інформації про це немає, тому ми повинні перевірити усі ці варіанти. Територію навколо сміттєзвалища, особливо лісосмугу, поліцейські ретельно обстежують", - розповів Самарчук.

Читайте такожНазване ім'я другого загиблого під час обвалу на сміттєзвалищі під Львовом

Як повідомляв УНІАН, 30 травня о 15:20 у Жовківському районі Львівської області на території полігону твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище) після завершення гасіння масштабної пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапило троє рятувальників. Їхні тіла було знайдено під завалами 31 травня.

Також пропав працівник львівського комунального підприємства “Збиранка”, яке займається експлуатацією міського сміттєзвалища. Його пошуки тривають.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що причиною масштабної пожежі на території Грибовицького сміттєзвалища може бути підпал.