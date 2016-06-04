На Київщині загинув солдат, Муженко відсторонив двох командирів

За рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил генерала Віктора Муженка від виконання службових обов’язків до завершення розслідування усунуто командира військової частини та командира підрозділу, де загинув солдат. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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"Виникли сумніви в об’єктивності розслідування, яке проводилося у військовий частині. Тому було прийнято рішення усунути з посади командира частини та командира підрозділу до закінчення слідства", – зазначив Муженко.

Головнокомандувач Збройних сил наголосив, що особисто контролюватиме, аби військова служба правопорядку у ЗСУ об’єктивно розслідувала обставини та причини смерті 32-річного солдата Ігоря Тимощука, який проходив службу у військовій частині в селищі Семиполки на Київщині.

Як відомо, що 32-річний солдат Ігор Тимощук помер у головному військовому клінічному госпіталі Києва. За даними ЗМІ, призовник потрапив до лікарні нібито через жорстоке побиття.