Вбивство адвоката російського ГРУшника: в Раді Європи закликали Україну провести ефективне розслідування

Як йдеться у офіційній заяві спеціального радника генсекретаря РЄ по Україні Джакомопулоса, Рада Європи прийняла до відома стурбованість, висловлену міжнародною правозахисною організацією Amnesty International щодо залякування, зникнення і вбивства адвоката Грабовського, який забезпечував правовий захист однієї з осіб, обвинувачених в тероризмі. Знайдення тіла Грабовського з вогнепальними пораненнями було підтверджено Головним військовим прокурором України Анатолієм Матіосом.

Спеціальний представник Генерального секретаря по Україні глибоко засмучений цією новиною.

"Юрій Грабовський був одним з юристів, який пройшов навчальний курс Ради Європи щодо стандартів захисту в галузі прав людини. Залякування і вбивство адвокатів, які займаються кримінальними справами є серйозною зневагою принципів справедливого судового розгляду, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини. Адвокати повинні бути захищені державою при виконанні своїх професійних обов'язків без залякування, перешкод або невиправданого втручання в їх діяльність. В результаті виконання своїх функцій адвокати не повинні бути ототожнювані зі своїми клієнтами або їх інтересами", - заявив Джакомопулос.

У цьому зв'язку у заяві сказано, що "Спеціальний представник Генерального секретаря РЄ закликає українську владу провести ефективне, дієве і оперативне розслідування за фактом вбивства Юрія Грабовського. Винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності відповідно до закону".

Джакомопулос також закликає українську владу забезпечити, щоб колега Грабовського, Оксана Соколовська була забезпечена ефективним захистом відповідно до рішення суду від 21 березня 2016 року. "У цьому контексті Спеціальний представник по Україні привертає увагу до прецедентного права Європейського суду з прав людини, яке передбачає, що держава повинна виконувати своє позитивне зобов'язання - захищати право на життя відповідно до Європейської конвенції про права людини, зокрема, коли влада була поінформована або мала знати, що життя людини знаходиться під загрозою”, - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Грабовський був захисником російського спецпризначенця Олександра Александрова, якого у складі диверсійної групи затримали на Донбасі у травні 2015 року.

Раніше в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.

25 березня Матіос повідомив, що тіло адвоката було знайдено за 27 км від міста Жашків Черкаської області. Також Матіос заявив, що правоохоронці затримали другого підозрюваного у вбивстві адвоката Грабовського, який і вказав на місце та обставини злочину.

Крім того, за словами Матіоса, "адвокат Грабовський був вбитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї". На місці вбивства були знищені речові докази злочину.