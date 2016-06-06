На Полтавщині пройшло "козацьке" свято (фоторепортаж)
11:19, 06 червня 2016Суспільство
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В с. Приліпка Полтавської області 4 червня 2016 року вчергове пройшло театралізоване свято "Козацької слави цілюще джерело".
Театралізоване свято "Козацької слави цілюще джерело" на Полтавщині / Фото УНІАН
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у програмі свята традиційно була урочиста хода козацького товариства, святковий концерт, виставка виробів народних умільців, прийом у козаки, частування смачними стравами, козацькі розваги, дитячі атракціони та багато інших цікавих заходів.
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