На Полтавщині пройшло "козацьке" свято (фоторепортаж)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у програмі свята традиційно була урочиста хода козацького товариства, святковий концерт, виставка виробів народних умільців, прийом у козаки, частування смачними стравами, козацькі розваги, дитячі атракціони та багато інших цікавих заходів.

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Як повідомляв УНІАН, на День Києва у столиці пройшов мегамарш вишиванок.