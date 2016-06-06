Прикордонникам підвищать зарплати: контрактник отримуватиме від семи тисяч гривень

Про це у своєму Facebook написав помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян.

Читайте такожКПВВ "Зайцеве" на лінії розмежування закрили - його обстрілюють снайпери бойовиків

"Держприкордонслужба отримала фінансування для виплати гідного грошового утримання для особового складу. Як і обіцяв Президент України 28 травня, відтепер контрактник отримуватиме щонайменше 7 тисяч гривень. Молодші офіцери - біля 9,5 тисяч гривень" – повідомив Олег Слободян.

На його думку, це гарна перспектива продовжити службу у відомстві для патріотично налаштованої молоді.