Прикордонникам підвищать зарплати: контрактник отримуватиме від семи тисяч гривень
15:10, 06 червня 2016Суспільство
1120 0
Після підвищення зарплатня молодшого офіцера складе близько 9,5 тисячі гривень на місяць.
Прикордонникам підвищать зарплати / dpsu.gov.ua
Про це у своєму Facebook написав помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян.
Читайте такожКПВВ "Зайцеве" на лінії розмежування закрили - його обстрілюють снайпери бойовиків
"Держприкордонслужба отримала фінансування для виплати гідного грошового утримання для особового складу. Як і обіцяв Президент України 28 травня, відтепер контрактник отримуватиме щонайменше 7 тисяч гривень. Молодші офіцери - біля 9,5 тисяч гривень" – повідомив Олег Слободян.
На його думку, це гарна перспектива продовжити службу у відомстві для патріотично налаштованої молоді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter