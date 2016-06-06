Україна сформує підготовлений до наступу кадровий резерв ЗСУ

Про це йдеться в тексті Стратегічного оборонного бюлетеня, опублікованому на сайті глави держави.

У документі передбачено професіоналізацію сил оборони та створення необхідного військового резерву.

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"Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву є необхідною умовою для формування кадрового потенціалу Збройних Сил України та інших складових сил оборони, комплектування їх підготовленим та мотивованим особовим складом, створення, утримання та розгортання стратегічного резерву Збройних Сил України", - йдеться в документі.

У результаті проведених реформ очікується, що буде сформовано професійно підготовлений, необхідний кадровий потенціал ЗСУ та інших складових сил оборони, до яких увійдуть військовослужбовці з високими морально-діловими якостями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання у мирний час та особливий період.

Також зазначається, що сили оборони будуть укомплектовані підготовленим та мотивованим особовим складом.

Визначено, що стратегічний резерв ЗСУ повинен бути готовим до розгортання та здатним здійснювати наступальні (контрнаступальні) дії, посилювати угруповання військ (сил) на загрозливих напрямах, забезпечувати ротацію військ (сил), їх поповнення та заміну на випадок втрати боєздатності.