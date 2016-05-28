Муженко розповів про створення Сил спецоперацій: вже є командування і низка військових частин

Про це в інтерв’ю агентству УНІАН розповів начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

Він нагадав, що не так давно було випущено 29 інструкторів. «Зараз йде робота над створенням навчального центру Сил спецоперацій, перша черга якого має бути завершена до кінця цього року. Мова йде про необхідну інфраструктуру, навчальні корпуси, приміщення для проживання особового складу, навчально-матеріальну базу для підготовки військовослужбовців», - деталізував він.

За словами начальника Генштабу, в Міністерстві оборони достатньо фінансів, щоб провести необхідні роботи. «Ми також сподіваємося на допомогу наших партнерів, зокрема це стосується тренажерів, екіпіровки, обладнання для стрільбищ», - додав Муженко.

Також не припиняється підготовка інструкторів, продовжив він. «Вже проведений черговий відбір, відібрано кілька сотень бажаючих. До кінця поточного місяця буде проведений ще один етап відбору, і після цього буде проведений ще один, кінцевий етап, з американськими фахівцями, і з 1 червня розпочнеться підготовка ще однієї партії інструкторів. В ході тієї підготовки також буде певний відсів», - зазначив начальник Генштабу.

На його переконання, якість відбору значно покращилася. При цьому начальник Генштабу зауважив, що «ніхто планки не виставляє - 50 чи 100 чоловік повинні пройти підготовку». «Пройдуть стільки, скільки будуть спроможними пройти цей курс. Я думаю, що це буде кілька десятків», - наголосив він.

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Говорячи про загальну кількість Сил спецоперацій, Муженко констатував, що вже «створено командування, є ряд військових частин, які зараз приймаються у склад командування». «Я думаю, що вони і складуть основу цих частин. Ми не будемо говорити про кількісні показники. Але це буде більше, ніж одна тисяча людей», - підкреслив начальник Генштабу.

За його словами, спектр операцій широкий - від інформаційно-психологічних до розвідувальних. «Ми не почали створення Сил спецоперацій з нуля, у нас були частини спеціального призначення, загони спецпризначення, групи спецпризначення, які виконували завдання і досить успішно. В складі підрозділів Сил спецоперацій у нас є і герої, багато було нагороджено. Мова йде про створення Сил спецоперацій як єдиної структури. Зараз йде процес формування і процес становлення, зараз вони вже виконують завдання, знаходяться на лінії зіткнення, ведуть розвідку, пошуки, здійснюють евакуацію льотного складу - це одне із завдань спецоперацій - евакуація екіпажу повітряних суден, які були збиті, і такі завдання успішно виконувалися», - деталізував Муженко.

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Разом з цим, українцям потрібна «підготовка за новітніми методиками, стандартами передових країн світу з врахуванням вже нашого досвіду». «Поєднання нашого досвіду і передової методики дасть високу якість підготовки наших бійців і серйозно підвищить їх бойові спроможності», - переконаний начальник Генерального штабу ЗСУ.

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