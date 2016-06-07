У Харкові до Євро-2016 відкриється найбільша фан-зона в Україні

У Харкові 10 червня, у день старту Євро-2016 в Парижі, відкриється найбільша фан-зона в Україні.

Урочиста церемонія відкриття фан-зони розпочнеться за півтори години до офіційного відкриття чемпіонату Європи.

Всі вболівальники зможуть подивитися та взяти участь у святкових заходах починаючи з 20:00, повідомляє Status Quo.

Саму церемонію відкриття Євро-2016, яка розпочнеться о 21:30 на стадіоні Стад-де-Франс, всі харків'яни зможуть побачити на великому екрані у центрі площі Свободи.

Через 30 хвилин після початку церемонії відкриття розпочнеться перший матч чемпіонату Європи між збірними Франції та Румунії.

11 червня на площі стартує дводенний масштабний Фестиваль вуличних культур.

12 червня всіх харків'ян чекає одна з головних подій Євро-2016 - матч збірної України проти чемпіонів світу збірної Німеччини. Початок матчу - о 22:00.

З першого дня роботи фан-зони для всіх харківських уболівальників будуть працювати Фестиваль вуличної їжі Go-Go Food, зони відпочинку і заходів та магазини з унікальною атрибутикою харківської фан-зони.