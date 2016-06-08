"Монолог диктатора": СБУ запропонувала "донбаському фюреру" Захарченку застрелитися

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Сьогодні відбувається черговий виступ впертого новоросійського блазня Захарченка, який гастролює південними і східними регіонами України з віртуальним номером "Монолог диктатора"... Для профілактики розвитку психічних ускладнень пропонуємо донбаському фюреру капітулювати. Або застрелитися", - йдеться в повідомленні.