"Монолог диктатора": СБУ запропонувала "донбаському фюреру" Захарченку застрелитися
15:07, 08 червня 2016Суспільство
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Служба безпеки України запропонувала "донбаському фюреру" Олександру Захарченку капітулювати або застрелитися.
REUTERS
Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
"Сьогодні відбувається черговий виступ впертого новоросійського блазня Захарченка, який гастролює південними і східними регіонами України з віртуальним номером "Монолог диктатора"... Для профілактики розвитку психічних ускладнень пропонуємо донбаському фюреру капітулювати. Або застрелитися", - йдеться в повідомленні.
скріншот / facebook.com/giolena11
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