"Підвищена пильність та обачність": МЗС дало настанови українським туристам на Євро-2016

Про це УНІАН повідомили у департаменті політики і комунікацій МЗС України у зв’язку із наближенням початку Євро-2016 у Франції.

Як зазначили у відомстві, у зв’язку з терактами у Парижі у листопаді 2015 року на території Франції на час проведення Чемпіонату Європи з футболу та велоперегонів «Тур де Франс» продовжено термін дії режиму надзвичайного стану до 26 липня 2016 року.

«Так, режим надзвичайного стану передбачає посилений прикордонний та митний контроль на всіх кордонах країни, певні обмеження прав і свобод громадян у частині проведення масових зібрань та відвідання окремих місць, а також надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків», - йдеться у повідомленні.

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Водночас в МЗС нагадали, що шенгенське законодавство продовжує діяти без обмежень на території Франції.

Тому зовнішньополітичне відомство України рекомендує своїм громадянам мати при собі, разом з дійсним паспортом та документом, що дає право в’їзду до цієї країни (віза, посвідка на проживання), підтвердження мети перебування у Франції.

В МЗС зауважили, що у Франції дозволяється до ввезення сума готівкою із розрахунку 10 тис. євро на родину, а не на одну особу. Дозволена сума до ввезення не змінюється незалежно від кількості членів родини.

"В період проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу та велоперегонів «Тур де Франс» громадянам України рекомендується виявляти підвищену пильність та обачність під час відвідання місць масового скупчення людей (футбольних фан-зон), відомих історичних пам’яток, чітко виконувати всі вказівки і рекомендації сил безпеки та місцевої влади, бути готовими до перевірки документів та особистого контролю представниками правоохоронних органів, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, відслідковувати інформацію щодо заходів безпеки в місцях перебування", - наголосили в МЗС.

Також звертається увага, що враховуючи високий рівень ймовірності страйків працівників транспортного сектору економіки посольство України настійливо рекомендує своїм громадянам заздалегідь опрацьовувати маршрути пересування країною.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію українцям слід невідкладно звертатися до посольства України у Франції за номером телефону: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.