У Дніпрі на фестивалі інновацій представили "робота-писанкаря" (відео)

16:00, 09 червня 2016
Суспільство
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У Національному Центрі Аерокосмічної Освіти Молоді ім. Макарова у Дніпрі пройшов всеукраїнський фестиваль робототехніки та інновацій BestRoboFest.

писанкарь / dv-gazeta.info

Про це повідомляє "Дніпро вечірній".

Серед представлених на виставці технічних новинок досягнень науки і техніки помітно виділявся робот-художник.

Його змайстрували і презентували учасники фестивалю з Харківського політеху.

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Це механізм, який швидко і красиво розписує писанки найрізноманітнішими візерунками. Потрібно лише встановити в затискач яйце, в інший затискач - потрібний маркер і вибрати на комп'ютері візерунок.

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