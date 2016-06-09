У Дніпрі на фестивалі інновацій представили "робота-писанкаря" (відео)
16:00, 09 червня 2016Суспільство
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У Національному Центрі Аерокосмічної Освіти Молоді ім. Макарова у Дніпрі пройшов всеукраїнський фестиваль робототехніки та інновацій BestRoboFest.
Механізм швидко і красиво розписує писанки найрізноманітнішими візерунками / dv-gazeta.info
Про це повідомляє "Дніпро вечірній".
Серед представлених на виставці технічних новинок досягнень науки і техніки помітно виділявся робот-художник.
Його змайстрували і презентували учасники фестивалю з Харківського політеху.
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Це механізм, який швидко і красиво розписує писанки найрізноманітнішими візерунками. Потрібно лише встановити в затискач яйце, в інший затискач - потрібний маркер і вибрати на комп'ютері візерунок.
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