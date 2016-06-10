В Одесі сьогодні відкрили першу в Україні громадську приймальню СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття проходить в центрі Одеси, біля будівлі регіонального управління СБУ, по вулиці Єврейській, 43.

Голова СБУ генерал Василь Грицак сказав у своєму виступі, що саме з Одеси починається нова сторінка в діяльності СБУ.

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«В Одеському регіоні накопичилося багато проблемних питань, які вимагають рішень. Напередодні я зустрічався з представниками місцевої громадськості і зайвий раз переконався в тому, що ми діємо правильно. Тому ми прийняли рішення про відкриття першої такої приймальні саме тут», - сказав Грицак.

Він представив присутнім керівника-адміністратора – Наталю Сіру, сказавши, що вона буде приймати всі звернення, практично в цілодобовому режимі.

«В ті години, коли її не буде на місці, тих, що звернулися будуть приймати чергові офіцери обласного управління СБУ. У будь-якому випадку, абсолютно про всіх заявах, зверненнях громадян буде інформувати мене пані Сіра. Таким чином, буде налагоджено взаємодію між громадськістю і апаратом СБУ», - сказав керівник СБУ.

Він також зазначив, що, якщо з якихось причин на місці не виявиться ні керівника-адміністратора, ні чергового офіцера, строго питатимуть з начальника обласного управління Сергія Батракова.

Генерал сказав, що, найближчим часом, подібні приймальні будуть відкриті і в інших областях України.