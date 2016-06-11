Суд ухвалив заарештувати екс-заступника міністра економіки Сухомлина

Голосіївський районний суд міста Києва ухвалив заарештувати екс-заступника міністра економіки Олександра Сухомлина з альтернативою внесення застави розміром 100 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"З п'ятниці на суботу, 11 червня, в Голосіївському районному суді міста Києва громадянина Сухомлина було заарештовано із заставою в 100 мільйонів гривень", - сказав він.

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"Слідство активно збирає докази незаконних дій для встановлення інших членів злочинного угрупування Януковича, які перебувають на території України, обов'язково будемо дієво наступати на цю злочинну організації", - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко заявив, що правоохоронці затримали одного з організаторів злочинної схеми з розкрадання скрапленого газу, що діяла за часів правління Януковича, колишнього заступника міністра економіки та екс-голови аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу Сухомлина.

Він підозрюється в тому, що, перебуваючи в 2010-2014 роках на посаді голови аукціонного комітету, діючи за попередньою змовою з Януковичем, на той час прем'єр-міністром Миколою Азаровим і бізнесменом Сергієм Курченко, незаконно заволодів скрапленим газом держпідприємств на суму понад 2 мільярди гривень.