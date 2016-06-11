В окупованому Криму шестеро співробітників ФСБ увірвалися з обшуком у будинок матері українського волонтера

Про це повідомляється на сайті "Кримської правозахисної групи".

Обшук проводився у четвер, 2 червня. Волонтер - Наталія Ващенко - має кримську прописку, але багато років живе в Дніпропетровську і приїхала провідати маму в Керч, йдеться в повідомленні.

"В будинок до матері о 8 ранку 2 червня увірвалися люди. Їх було шестеро. Вони були в цивільному, один з них показав посвідчення співробітника ФСБ і постанову суду на огляд квартири. Постанову було видано суддею Кузьміною з Керченського міського суду. Силовики привели з собою двох понятих. Одна з понятих - голова нашого житлового кооперативу. Силовики погрожували зламати двері і застрелити мою собаку", - повідомила Ващенко.

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За її словами, після обшуку співробітники ФСБ, забрали ноутбук, який вона привезла з Дніпропетровська, ноутбук її мами, жорсткі диски зі старого комп'ютера, який не працює.

Під час обшуку знайшли 2 сувенірних українських шеврона, один з них - УПА, і маленький прапорець "Правого сектора". Після цього, за словами Наталії, її відвезли для надання пояснень у ФСБ.

"Ніяких документів про обшук і затримання на руки не дали. Сказали наполегливо, що повинна поїхати з ними. Про те, що я можу відмовитися, мене не попередили. Там, на Леніна, 8 я провела більше 2 годин. Питали, чи була я в АТО, навіщо доглядала за пораненими в госпіталі Дніпропетровська, як ставлюся до того, що Крим тепер російський, чому у мене в друзях на Фейсбук є українські військові-кримчани", - повідомила Наталія.

Також вона зазначила, що її "тюрмою лякали, говорили, що шкода мою маму, якій доведеться мене навідувати, питали, чи є у мене родичі, яким належить доглядати за моєю мамою, змусили писати пояснювальну записку".

Також Наталія повідомили, що їй не можна виїжджати з окупованого Криму, при цьому ніяких копій документів їй не дали. Вилучену техніку пообіцяли повернути через 10 днів.

Співробітники ФСБ сказали їй, що протягом 10 днів після проведення перевірки і визначать її подальший "статус".

Активістці і волонтеру може загрожувати кримінальне переслідування за так званими "терористичним статтями" або шпигунством.