Поліція затримала перших провокаторів на Марші рівності (фото)
Противників маршу в супроводі поліції вивели за територію його проведення.
Столичні правоохоронці вже встигли затримати перших провокаторів, які виступають проти Маршу рівності в Києві, вранці 12 червня.
Затримання пройшли ще до офіційного старту маршу.
Як повідомляє Радіо Свобода, противників маршу в супроводі поліції вивели за територію його проведення.
При цьому на марші присутні молоді люди – представники ВСУ і добровольчих батальйонів. Таким чином вони хочуть показати, що не всі добровольчі батальйони проти Маршу рівності, а навпаки підтримують боротьбу за права людини.
Як повідомляв УНІАН, голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе заявила, що поліція буде дуже жорстко захищати «Марш рівності», його будуть охороняти 6 тисяч поліцейських.
Представники руху ОУН пообіцяли зірвати ЛГБТ-марш у Києві.
Разом з тим, американський Конгрес закликав українську владу створити безпечні умови для проведення червневого ЛГБТ-прайду в Києві.