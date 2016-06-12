Поліція затримала перших провокаторів на Марші рівності (фото)

Столичні правоохоронці вже встигли затримати перших провокаторів, які виступають проти Маршу рівності в Києві, вранці 12 червня.

Затримання пройшли ще до офіційного старту маршу.

Як повідомляє Радіо Свобода, противників маршу в супроводі поліції вивели за територію його проведення.

При цьому на марші присутні молоді люди – представники ВСУ і добровольчих батальйонів. Таким чином вони хочуть показати, що не всі добровольчі батальйони проти Маршу рівності, а навпаки підтримують боротьбу за права людини.

Як повідомляв УНІАН, голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе заявила, що поліція буде дуже жорстко захищати «Марш рівності», його будуть охороняти 6 тисяч поліцейських.

Представники руху ОУН пообіцяли зірвати ЛГБТ-марш у Києві.

Разом з тим, американський Конгрес закликав українську владу створити безпечні умови для проведення червневого ЛГБТ-прайду в Києві.