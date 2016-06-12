Під час Маршу рівності відбулося дві сутички, звернень про напади немає – Нацполіція

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Київ Андрій Крищенко сьогодні на брифінгу.

«Звернень від учасників акцій про напади та постраждалих на теперішній час немає», - заявив він.

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«Щодо сутичок: було дві сутички, було дві спроби заблокувати Марш, але особи були відтіснені, і пройшло все досить спокійно. Учасники були евакуйовані, якщо можна так висловитись, і розійшлись по домівках та у своїх справах», - додав Крищенко.

За його словами, все пройшло спокійно, наряди поліції несуть службу в посиленому режимі і будуть нести її до вечора.

Як повідомляв УНІАН, Марш рівності ЛГБТ-спільноти «Київпрайд-2016» стартував о 10.00 від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка і завершився орієнтовно за 20 хвилин біля площі Льва Толстого.