Міграційна служба запустила онлайн-чергу на оформлення паспортів

Сьогодні на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України започатковано новий сервіс – онлайн-черга до підрозділів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМСУ, послуга працює в тестовому режимі та доступна лише для отримання двох послуг – оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі картки (для осіб, які досягли 16-річного віку та оформлюють паспорт вперше).

Такий пілотний проект запущено у Дніпровському районному відділі ДМС у місті Києві (вул. Миколи Лєбєдєва, 14-А), але найближчим часом кількість таких відділів у столиці збільшуватиметься.

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Наявність електронної черги удосконалить процес прийому громадян у підрозділах, зробить його більш прозорим та більш зручним, а також вдосконалюватиметься організація роботи підрозділів, зауважили у відомстві.

Сьогодні громадяни мають три варіанти, як потрапити на прийом за електронною чергою: записатися онлайн (доступно на найближчі два тижні), записатися безпосередньо у підрозділі (доступно на найближчий місяць) або ж отримати талон до поточної черги (на найближчий доступний час протягом дня).

У ході тестування електронна система удосконалюватиметься з урахуванням побажань громадян, після чого запровадження електронної черги буде започатковано у всіх підрозділах на території України.

Сервіс доступний за посиланням.