Дружина заступника прокурора Львівщини прокоментувала обстріл їхнього будинку з гранатомета (відео)
Дружина заступника прокурора Львівщини Мирона Тиховського Оксана заявляє, що їхній будинок в с. Ралівка обстріляли 15 червня через неї.
Два роки тому вона очолювала місцеве управління юстиції, передає Zaxid.net.
Її звільнили за наказом міністра нібито за одноразове грубе порушення.
"Сталося сьогодні те, що готувалося ще з 2013-го року, з 14-го, і прямо пов’язано з моїм незаконним звільненням. Якщо окремі телеканали заявляють, що це народна люстрація, чому вона проводиться вночі і чому таким чином?!" ― заявила Тиховська.
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Сам прокурор Мирон Тиховський ніяк не коментує те, що трапилося. Відомо, що він каже, що будинок йому не належить. Дружина ж заявляє, що споруда ремонтується за кошти усієї родини, а вони тимчасово мешкають у самбірській квартирі.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що у ніч на 15 червня будинок у с. Ралівка Самбірського району, який належить родині прокурора, обстріляли невідомі з РПГ. Гранати пошкодили дах та шибки недобудови.