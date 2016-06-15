Дружина заступника прокурора Львівщини прокоментувала обстріл їхнього будинку з гранатомета (відео)

Два роки тому вона очолювала місцеве управління юстиції, передає Zaxid.net.

Її звільнили за наказом міністра нібито за одноразове грубе порушення.

"Сталося сьогодні те, що готувалося ще з 2013-го року, з 14-го, і прямо пов’язано з моїм незаконним звільненням. Якщо окремі телеканали заявляють, що це народна люстрація, чому вона проводиться вночі і чому таким чином?!" ― заявила Тиховська.

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Сам прокурор Мирон Тиховський ніяк не коментує те, що трапилося. Відомо, що він каже, що будинок йому не належить. Дружина ж заявляє, що споруда ремонтується за кошти усієї родини, а вони тимчасово мешкають у самбірській квартирі.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що у ніч на 15 червня будинок у с. Ралівка Самбірського району, який належить родині прокурора, обстріляли невідомі з РПГ. Гранати пошкодили дах та шибки недобудови.