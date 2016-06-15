Новобудову тещі заступника прокурора Львівщини обстріляли з гранатомета - ЗМІ

Як повідомила речник ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, о 2:40 до Самбірського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця села Ралівки про те, що біля місцевої новобудови було чутно вибухи. На місце події виїхали слідчі, вибухотехніки, які обстежили територію.

За словами Світлани Добровольської, невідомі обстріляли недобудований будинок місцевої жительки. На відстані 200 м від новобудови правоохоронці знайшли два тубуси від РПГ-22.

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Встановлено, що було здійснено два постріли: один - у дах будинку, другий - у землю, внаслідок чого пошкоджено покрівлю будинку, постраждалих немає.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За даними Zaxid.net, обстріляна новобудова зареєстрована на тещу заступника прокурора Львівщини Мирона Тиховського.

50-річного Мирона Тиховського було призначено на посаду заступника прокурора Львівщини в серпні 2015 року.