На Закарпатті затримали чоловіка, що підстрелив прикордонника та зник
Поліція затримали місцевого мешканця, який напередодні обстріляв дільничного інспектора відділу прикордонної служби «Богдан».
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
За даними відомства, на сьогодні особу чоловіка вже встановлено та затримано працівниками поліції.
Ним виявився 35-річний мешканець села Богдан Рахівського району.
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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків).
Нагадаємо, 13 червня невідомі обстріли закарпатського прикордонника з травматичної зброї під час виконання ним своїх обов'язків. Повідомлялося, що той отримав поранення у ногу.
На думку ДПСУ, інцидент є свідченням "шаленого спротиву та протистояння", який чинять організатори контрабанди через кордон на Закарпатті.