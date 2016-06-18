На Закарпатті затримали чоловіка, що підстрелив прикордонника та зник

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За даними відомства, на сьогодні особу чоловіка вже встановлено та затримано працівниками поліції.

Ним виявився 35-річний мешканець села Богдан Рахівського району.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків).

Нагадаємо, 13 червня невідомі обстріли закарпатського прикордонника з травматичної зброї під час виконання ним своїх обов'язків. Повідомлялося, що той отримав поранення у ногу.

На думку ДПСУ, інцидент є свідченням "шаленого спротиву та протистояння", який чинять організатори контрабанди через кордон на Закарпатті.