На Закарпатті контрабандисти підстрелили прикордонника та зникли - ДПСУ

Як повідомляє Державна прикордонна служба, невідомі особи автомобілем під’їхали до прикордонника під час виконання ним своїх службових обов’язків та, нічого не пояснюючи, здійснили постріл з травматичної зброї по військовослужбовцю й зникли з місця пригоди.

Куля влучила військовослужбовцю в ногу.

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За даним фактом було проінформовано співробітників поліції та прокуратури. Прийнято рішення щодо внесення даних в ЄРДР кримінального провадження за ч.2 ст.345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Як зазначає ДПСУ, інцидент є свідченням "шаленого спротиву та протистояння", який чинять організатори контрабанди через кордон.