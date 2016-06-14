На Закарпатті контрабандисти підстрелили прикордонника та зникли - ДПСУ
13 червня на дільничного інспектора відділу прикордонної служби «Богдан» Мукачівського загону напали невідомі.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, невідомі особи автомобілем під’їхали до прикордонника під час виконання ним своїх службових обов’язків та, нічого не пояснюючи, здійснили постріл з травматичної зброї по військовослужбовцю й зникли з місця пригоди.
Куля влучила військовослужбовцю в ногу.
Читайте такожМоскаль заявив про припинення спроби відновлення контрабандних схем на Закарпатській митниці
За даним фактом було проінформовано співробітників поліції та прокуратури. Прийнято рішення щодо внесення даних в ЄРДР кримінального провадження за ч.2 ст.345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).
Як зазначає ДПСУ, інцидент є свідченням "шаленого спротиву та протистояння", який чинять організатори контрабанди через кордон.