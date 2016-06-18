183 бійці Нацгвардії загинули, захищаючи територіальну цілісність України – Порошенко
15:02, 18 червня 2016Політика
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183 бійці Національної гвардії загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.
Порошенко розповів про втрати Нацгвардії за час АТО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні під час виступу у навчальному центрі Нацгвардії на Київщині.
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«За особисту відвагу 1040 нацгвардійців були удостоєні державних нагород, 746 бійців отримали поранення, 183 воїна Національної гвардії віддали своє життя, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, захищаючи нашу з вами волю і свободу», - заявив він.
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