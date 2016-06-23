Поклонська "готова прийняти" слідчих ГПУ у своєму кабінеті в окупованому Сімферополі

Про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю Lenta.ru.

«Якщо їм не терпиться отримати якісь відповіді на певні запитання, то я їх запрошую до прокуратури Республіки Крим. Мій робочий кабінет знаходиться на третьому поверсі. З 8 ранку до 10 вечора я перебуваю на робочому місці. Нехай приїжджають, і я відповім на всі їхні запитання», - сказала Поклонська.

Вона також зазначила, що заяви Генеральної прокуратури України «порушують її права і українське законодавство, а також не відповідають дійсності».

«Я жодного разу ні за місцем роботи, ні за місцем проживання не отримувала ніяких офіційних повісток. Тому я вважаю, що це все фікція», - підсумувала Поклонська.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України викликала на допит Поклонську, а також «голову Ради міністрів» тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова та голову так званої «Держради Криму» Володимира Константинова.

Відповідну інформацію оприлюднено в газеті "Урядовий кур'єр" від 23 червня №117.

Згідно з інформацією, їм необхідно з'явитися до старшого слідчого з особливо важливих справ ГПУ для допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні №12014010790000081.

Допит призначено на 29 червня.