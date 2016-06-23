ГПУ викликала Аксьонова, Константинова і Поклонську на допит

15:01, 23 червня 2016
Політика
792 0

Генеральна прокуратура України викликала на допит "голову Ради міністрів" тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова, голову так званої "Держради Республіки Крим" Володимира Константинова та "прокурора Республіки Крим" Наталію Поклонську.

УНІАН

Відповідна інформація опублікована в газеті "Урядовий кур'єр" від 23 червня №117.

Читайте такожАксьонов нагородив кубанських козаків іменними годинниками за допомогу в окупації Криму (фото)

Згідно з інформацією, їм необхідно з'явитися до старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України для допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні №12014010790000081.

Допит призначений на 29 червня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter