ГПУ викликала Аксьонова, Константинова і Поклонську на допит
15:01, 23 червня 2016Політика
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Генеральна прокуратура України викликала на допит "голову Ради міністрів" тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова, голову так званої "Держради Республіки Крим" Володимира Константинова та "прокурора Республіки Крим" Наталію Поклонську.
Аксьонова, Константинова і Поклонську нарешті чекають у Генпрокуратурі / Фото УНІАН
Відповідна інформація опублікована в газеті "Урядовий кур'єр" від 23 червня №117.
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Згідно з інформацією, їм необхідно з'явитися до старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України для допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні №12014010790000081.
Допит призначений на 29 червня.
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