ГПУ викликала Аксьонова, Константинова і Поклонську на допит

Відповідна інформація опублікована в газеті "Урядовий кур'єр" від 23 червня №117.

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Згідно з інформацією, їм необхідно з'явитися до старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України для допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні №12014010790000081.

Допит призначений на 29 червня.