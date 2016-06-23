На Дніпропетровщині водіїв автобусів одягнуть в уніформу (фото)

21:11, 23 червня 2016
Суспільство
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Форму для водіїв вводять на приміських та міжміських маршрутах.

adm.dp.ua

На Дніпропетровщині водії декількох перевізників уже працюють у фірмових сорочках та футболках. У той же час інші підприємства почали розробляти власну унікальну форму. Про це повідомив очільник області Валентин Резніченко, якого цитує прес-служба ОДА.

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"Вже кілька місяців слідкуємо за рухом автобусів через навігаційну систему, в режимі онлайн проводимо конкурси перевізників. Приділяємо увагу і безпеці та комфорту пасажирів, і покращенню сервісу. Тому вирішили запровадити форму для водіїв. Більшість автопідприємств підтримали ініціативу. На 2-х з них співробітники вже отримали фірмовий спецодяг", - розповів Резніченко.

За його словами, перевізники самостійно обирають колір та фасон форми. Єдина вимога – логотип автопідприємства повинен обов'язково бути на одязі.

adm.dp.ua

Планують, що за 2 місяці транспортники, які працюють на маршрутах регіону і підтримали ініціативу облдержадміністрації, вдягнуть власну форму.

На Дніпропетровщині понад 200 приміських та 240 міжміських маршрутів. На них працює понад 800 машин.

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