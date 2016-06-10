На Дніпропетровщині визначили результати конкурсу на ескіз пам'ятника воїнам АТО (фото)

Про це повідомило інтернет-видання павлоград.dp.ua.

На останньому етапі комісія вибирала один з трьох варіантів пам'ятного знака. Більшість членів комісії проголосували за пам'ятний знак, який являє собою продовження того ансамблю, який є на Алеї Слави.

Це буде дві сірі стели, на яких розташований барельєф, що зображає солдатів різних родів військ, які брали участь в АТО.

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Навпроти цих стел (там, де зараз встановлено білий камінь з табличкою про майбутній пам'ятник) встановлять тригранну скульптуру, спрямовану вгору. Обидві частини ансамблю прикрасять національні символи.

За словами в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Олени Бондаренко, результати конкурсу повинна затвердити сесія міської ради. Після цього над ескізами продовжать роботу архітектори, кошторисники та інші фахівці.