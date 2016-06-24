ГПУ затримала чотирьох колишніх "беркутівців", підозрюваних у вбивствах на Майдані

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, затримання відбулося 23 червня. Сарган повідомила, що колишні «беркутівці» підозрюються у вчиненні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, Кріпосному провулку та вулиці Грушевського у м. Києві, «на виконання явно злочинного наказу дій, спрямованих на незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів та демонстрацій, та перевищення влади і службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків у вигляді заподіяння, внаслідок застосування спеціальних засобів, тяжких тілесних ушкоджень 35 громадянам, а також вчиненні закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб».

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Вона додала, що одному підозрюваному інкримінується вчинення під час цих подій вбивства однієї особи.

«Трьом підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, одному підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України», - повідомила прес-секретар генпрокурора.

Усім підозрюваним за клопотанням прокурора судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчими ГПУ проведено низку обшуків, під час яких за місцем мешкання підозрюваних виявлено та вилучено зброю та боєприпаси до неї, інші предмети і речі, які мають доказове значення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Досудове розслідування триває.

Прес-секретар зауважила, що затримані «беркутівці» працюють в Національній поліції України.