Черновецький просить не пити воду з фонтанів

Київська міська державна адміністрація закликає мешканців і гостей столиці не купатися у фонтанах і не пити з них воду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови міськдержадміністрації Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

“Кияни повинні усвідомити, що наші фонтани – це, передусім, декоративні архітектурні споруди, призначення яких - прикрашати столицю. Тож за будь-яких обставин не пасує городянам перетворювати їх на баню чи пральню. Тим паче – пити звідти воду. І тут важлива вже не стільки естетика чи загальна суспільна культура, скільки елементарна турбота про власне здоров‘я”, - підкреслила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що за інформацією Головного санітарного лікаря міста і ВАТ АК «Київводоканал», на балансі якого перебувають всі 22 київські штучні джерела, воду у фонтанах ніхто не знезаражує, тобто вона технічна.

І.КІЛЬЧИЦЬКА вважає за необхідне виставити біля фонтанів таблички із застереженням: «Вода технічна. Купатися і вживати заборонено». Також вона впевнена, що для жителів наметових містечок необхідно організувати “більш цивілізовану форму особистої гігієни, аніж водні процедури у столичних фонтанах”.