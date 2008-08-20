Ющенко заборонив літакам на параді крутити "фінти" над Києвом (оновлено)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив демонстрацію технічних можливостей літаків під час військового параду у Києві 24 серпня.

Згідно обнародуваним на офіційному сайті Президента Указом “Про забезпечення безпеки громадян під час проведення параду військ на честь 17-ї річниці незалежності України”, глава держави доручив Міністерству оборони України за участю Київської міської державної адміністрації вжити вичерпних заходів щодо безумовного забезпечення безпеки громадян під час проведення у місті Києві параду військ на честь 17-ї річниці незалежності України, підготовки до нього, зокрема практичних тренувань у районі його проведення, в тому числі під час прольотів 30 одиниць літальних апаратів Збройних Сил України.

Також Президент постановив заборонити демонстрацію технічних можливостей літальних апаратів під час підготовки (тренувань) та проведення параду військ у місті Києві.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, під час підготовки параду у Києві КМДА і Міноборони обговорювали питання прольоту авіатехніки, однак міськадміністрація не підтримувала цю пропозицію оборонного відомства.