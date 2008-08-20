Українця Стадника позбавили звання найвищої людини планети

Книга світових рекордів Гіннеса повернула титул найвищої людини світу китайцю БАО Сішуну, після того як українець Леонід СТАДНИК відмовився пройти процедуру вимірювання росту за новими правилами.

Як повідомляє агентство “Рейтерс”, БАО, ріст якого становить 2 метри 36 сантиметрів, уже був володарем титулу найвищого чоловіка світу протягом року. У 2006 він поступився титулом Л.СТАДНИКУ, чий ріст становить 2 метри 57 сантиметрів. Про це заявив Крейг ГЛЕНДЕЙ, головний редактор Книги Рекордів Гіннеса.

Китаєць БАО пройшов нову гінеську процедуру обмірів, яка включала в себе шість вимірювань протягом доби, у стоячому і лежачому положеннях, в той час як Л.СТАДНИК відмовився це зробити. Раніше повідомлялось, що титул українцю було надано на основі заявки від його лікаря.

“Ми зрозуміли, що існує дуже висока цікавість і ажіотаж щодо таких категорій, як людський ріст, тому ми вирішили що ця категорія є занадто важливою, щоб покладатись лише на визначення лікарів”, заявив К.ГЛЕНДЕЙ. “Отож, ми вирішили зробити більш жорсткими правила, для того щоб бути абсолютно певними і не мати жодних сумнівів”, заявив він.

За словами К.ГЛЕНДЕЯ, компанія Гіннес зверталась до Л.СТАДНИКА з проханням пройти вимірювання ще з 2004 року, і навіть пропонувала вислати до нього своїх представників, або організувати його візит до Британії.

“Але він публічно заявив що не хоче, щоб його турбували. Він сказав, що не хоче слави і популярності які приходять разом з титулом найвищого чоловіка світу... Справжня ця причина чи ні, я не знаю. Але саме так він нам сказав”, заявив К.ГЛЕНДЕЙ в інтерв’ю агентству “Рейтерс”.

Нове видання Книги рекордів Гіннеса-2009, в якому найвищим чоловік в світі названо китайця БАО, вийде 17 вересня 2008 року.

Нагадаємо, що Леонід СТАДНИКнеодноразово відмовлявся пройти процедури, необхідні для того, щоб зафіксувати його зріст як рекорд для Книги рекордів Гіннеса. Причому, часто це було зроблено в досить різкій формі. Так у квітні 2004 року Newsruцитував таку заяву СТАДНИКА: "Я не артист. Народжений повзати літати не може. А яку ще кар`єру можна зробити - лампочки в ліхтарях закручувати? Тридцять три роки в душу ніхто не ліз. А тут такий масовий інтерес. Я би просто убив ту людину, яка розмістила повідомлення про мене в Інтернеті. Я люблю бути в тіні, в своїй "норі", а тут стільки камер, світла. Психіка не витримує, вже ночами не сплю..."

Довідка з Вікіпедії. Леонід Іванович СТАДНИК (зріст – 2 метри 57 сантиметрів).

Народився у 1971 році у селі Подолянці Чудновського району Житомирської області. Закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, працював сільським ветеринаром.

Леонід почав посилено рости з 12 років - після операції з видалення доброякісної пухлини у головному мозку, в результаті якої був зачіплений гіпофіз. Незважаючи на свій вік, він продовжує рости і зараз. Високий зріст створює дуже багато проблем для Леоніда. Хвороба ніг заважає йому нормально пересуватися.