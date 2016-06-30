Головний санітарний лікар України Протас затриманий за хабарництво і розкрадання бюджету - Аваков

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Тільки що в робочому кабінеті затриманий головний санітарний лікар України Святослав Протас з начальником департаменту Санітарної служби України Чепурним", - написав він.

За словами міністра, "одночасно по всій країні проводяться обшуки, допитуються 19 головних санітарних лікарів областей, частина з яких також будуть затримані".

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"Група чиновників на чолі з Протасом розробила і впровадила злочинну схему розкрадання великої суми бюджетних коштів. На переведенні в готівку і отриманні першого траншу викрадених коштів (400 000 гривень) учасники афери були затримані. Спільна операція проводилася і розроблялася Нацполіцією та НАБУ. Відмінний приклад спільних координованих дій!", - розповів глава МВС.

Аваков додав, що Протас був затриманий у власному кабінеті як організатор розкрадань.

"Він діяв цинічно - попередньо змовившись про те, як і за якими правилами будуть викрадатися і відмиватися бюджетні гроші. Всім довели правило і "обов'язки" - і всі погодилися брати участь в афері... І лише один (!) сказав "ні", - підкреслив міністр.

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Глава відомства також зазначив, що оперативниками НАБУ і Нацполіції за час спостереження було задокументовано 11 фактів вимагання та отримання Протасом від підлеглих хабарів.

"Ось таке кодло... Будемо випалювати гниль!", - додав він.