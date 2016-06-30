В Одесі біля ОДА встановлять меморіал воїнам АТО

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні на засіданні сесії.

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Рішення прийнято, в тому числі, з урахуванням положень Генерального плану Одеси.

«Погодити місце встановлення «Меморіалу воїнам Одеси та області, загиблим в зоні проведення АТО» на території скверу біля адміністративної будівлі Одеської обласної ради за адресою вул. Шевченка, 4, з боку вул. Канатної», - йдеться у рішенні.