В Одесі біля ОДА встановлять меморіал воїнам АТО
13:46, 30 червня 2016Суспільство
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В Одесі на проспекті Шевченка – біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації встановлять «Меморіал воїнам Одеси та області, загиблим в зоні проведення АТО».
В Одесі біля ОДА встановлять меморіал воїнам АТО / on.od.ua
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні на засіданні сесії.
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Рішення прийнято, в тому числі, з урахуванням положень Генерального плану Одеси.
«Погодити місце встановлення «Меморіалу воїнам Одеси та області, загиблим в зоні проведення АТО» на території скверу біля адміністративної будівлі Одеської обласної ради за адресою вул. Шевченка, 4, з боку вул. Канатної», - йдеться у рішенні.
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