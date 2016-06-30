В Одесі біля ОДА встановлять меморіал воїнам АТО

13:46, 30 червня 2016
Суспільство
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В Одесі на проспекті Шевченка – біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації встановлять «Меморіал воїнам Одеси та області, загиблим в зоні проведення АТО».

on.od.ua

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні на засіданні сесії.

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Рішення прийнято, в тому числі, з урахуванням положень Генерального плану Одеси.

«Погодити місце встановлення «Меморіалу воїнам Одеси та області, загиблим в зоні проведення АТО» на території скверу біля адміністративної будівлі Одеської обласної ради за адресою вул. Шевченка, 4, з боку вул. Канатної», - йдеться у рішенні.

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