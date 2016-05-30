На Одещині встановили Меморіал пам`яті прикордонників, які загинули в АТО
У місті Білгород-Дністровському Одеської області встановили Меморіал пам`яті прикордонників, які загинули в АТО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Білгород-Дністровського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, меморіал, присвячений прикордонникам, загиблим у ході Антитерористичної операції, відкрито на території Білгород-Дністровського прикордонного загону.
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Начальник загону полковник Сергій Москаленко сказав, що більше 60 прикордонників віддали своє життя за наше мирне майбутнє, за майбутнє своїх сімей. Серед них – Дмитро Сирбу, Михайло Кабак, Олег Кислицький та інші.
«Їхній подвиг і самопожертву ніколи не забудуть», - підкреслив Москаленко.
Право урочистого відкриття меморіалу було надано брату загиблого Героя - Ігорю Сирбу.
Всіх, хто загинув у боротьбі за незалежність і суверенітет України, вшанували хвилиною мовчання. До меморіалу пам`яті поклали квіти та вінки.