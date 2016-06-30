У Харкові екс-нардепа від КПУ арештували без права застави

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Суд обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави на два місяці.

Крім того, вранці своїм рішенням суд арештував тимчасово вилучене під час обшуків у екс-нардепа майно.

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Як повідомляв УНІАН, Александровську та її сина підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність держави і наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч.2 ст. 110 та ч.3 ст. 369 КК України).

За попередніми даними, вони намагалися вплинути шляхом підкупу на керівництво та депутатів місцевих рад. Місцеві обранці повинні були за хабар прийняти на сесіях звернення до Верховної Ради України та президента України про прийняття змін до Конституції з питань федералізації.

Сину екс-нардепа оголошено заочну підозру. Нині він перебуває у розшуку.