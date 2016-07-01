У лікарнях Ізмаїла залишається 51 постраждалий від кишкової інфекції - ДСНС

Загалом протягом 16-30 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулися 776 осіб (з них 449 дітей) мешканців Ізмаїла та с. Броска Ізмаїльського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, за даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів зі вбиралень будинків приватного сектору до міської водопровідної мережі внаслідок підтоплення через сильні зливи.