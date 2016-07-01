В Одеській області судитимуть чоловіка, який кинув гранату у поліцейських

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, прокуратура міста Ізмаїла затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 30-річного чоловіка.

Слідчими органами він звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в главку, в грудні 2015 року цей житель Ізмаїла в стані алкогольного сп'яніння перебував у під'їзді багатоповерхового будинку й нецензурно лаявся. Мешканці під'їзду викликали поліцію.

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Коли на місце приїхали інспектори дорожньо-патрульної поліції, вони побачили, як із під'їзду будинку виходить громадянин. На прохання зупинитися, чоловік не відреагував, а спробував втекти від правоохоронців. Тікаючи, він кілька разів вистрелив із пістолета марки Zoraki в бік співробітників поліції, а потім кинув ручну осколкову гранату РГД-5. Обидва інспектори отримали ушкодження м'яких тканин уламками.

За словами начальника Ізмаїльського відділу поліції Олександра Суржика, зловмисника було затримано. Йому було повідомлено про підозру в скоєнні зазначених злочинів.

У ході досудового слідства було зібрано достатні докази вини підозрюваного.

30 червня обвинувальний акт направлено в Ізмаїльський міський суд.