У Запоріжжі невідомий з начиненою зброєю коляскою влаштував стрілянину і вибух (фото)

Про це повідомляє "Голос".

"Невідомою особою протягом декількох днів проводилося спостереження за двором. У понеділок, 20 червня, ввечері у двір в'їхав автомобіль Toyota, який був розстріляний невідомим, «гулявшим» з дитячою коляскою, з якої було вилучено автомат. З автомобіля відстрілювалися пістолетом Макарова. За свідченнями очевидців, з Калашникова пролунало три черги, з ПМ - 3-4 постріли. Потім коляску облили і підпалили. Стався вибух: по всій видимості усередині коляски знаходилися боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив заступник начальника ГУ Національної поліції в Запорізькій області Андрій Долинній, за попередньою інформацією після стрільби з автомата Калашникова, під лавочку кинули гранату.

Особи нападника і власника автомобіля уточнюються.

Нацполіція кваліфікувала нічні події як замах на вбивство.