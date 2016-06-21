У Запоріжжі невідомий з начиненою зброєю коляскою влаштував стрілянину і вибух (фото)
У понеділок увечері в Запоріжжі у дворі в районі вулиць Фортечної (колишня Грязнова) і Залізничної прогримів вибух.
Про це повідомляє "Голос".
"Невідомою особою протягом декількох днів проводилося спостереження за двором. У понеділок, 20 червня, ввечері у двір в'їхав автомобіль Toyota, який був розстріляний невідомим, «гулявшим» з дитячою коляскою, з якої було вилучено автомат. З автомобіля відстрілювалися пістолетом Макарова. За свідченнями очевидців, з Калашникова пролунало три черги, з ПМ - 3-4 постріли. Потім коляску облили і підпалили. Стався вибух: по всій видимості усередині коляски знаходилися боєприпаси", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомив заступник начальника ГУ Національної поліції в Запорізькій області Андрій Долинній, за попередньою інформацією після стрільби з автомата Калашникова, під лавочку кинули гранату.
Особи нападника і власника автомобіля уточнюються.
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