Проти "опоблоківця" Заманського порушено кримінальну справу за хуліганські дії щодо літньої жінки
Проти депутата Соборної (колишньої Жовтневої) районної ради від "Опозиційного блоку" Олександра Заманського, який байдуже спостерігав за тим, як його дружина знищує продукти з сумки літньої жінки, яка лежить на асфальті, порушено кримінальну справу.
Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявила спікер Нацполиции в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.
Вона уточнила, що справу порушено за ч. 2 статті 296 КК "Хуліганство вчинене групою осіб".
"Поліція опитала всіх свідків події. Встановлюється чому жінка перебувала на землі. Очевидно, що її штовхнули", - повідомила Старчевська.
Як повідомлялося, в мережі було оприлюднено відео, на якому жінка - ймовірно, власниця автомобіля Toyota АЕ7444ВН - знищує вміст сумки літньої жінки, яка лежить на асфальті, чоловік з цього ж автомобіля ходить поруч. У коментарі до відео сказано, що літня жінка зробила зауваження парі щодо поставлених поперек дороги автомобілів, через які вона не могла пройти з продуктами до свого під'їзду.
В результаті інциденту її штовхнули, а продукти знищили, після чого пара сіла в автомобіль і поїхала. Одним з учасників інциденту був депутат Соборної райради в Дніпрі від «Опоблоку» Олександр Заманський.