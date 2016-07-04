Проти "опоблоківця" Заманського порушено кримінальну справу за хуліганські дії щодо літньої жінки

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявила спікер Нацполиции в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Вона уточнила, що справу порушено за ч. 2 статті 296 КК "Хуліганство вчинене групою осіб".

"Поліція опитала всіх свідків події. Встановлюється чому жінка перебувала на землі. Очевидно, що її штовхнули", - повідомила Старчевська.

Як повідомлялося, в мережі було оприлюднено відео, на якому жінка - ймовірно, власниця автомобіля Toyota АЕ7444ВН - знищує вміст сумки літньої жінки, яка лежить на асфальті, чоловік з цього ж автомобіля ходить поруч. У коментарі до відео сказано, що літня жінка зробила зауваження парі щодо поставлених поперек дороги автомобілів, через які вона не могла пройти з продуктами до свого під'їзду.

В результаті інциденту її штовхнули, а продукти знищили, після чого пара сіла в автомобіль і поїхала. Одним з учасників інциденту був депутат Соборної райради в Дніпрі від «Опоблоку» Олександр Заманський.