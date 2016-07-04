У справі про незаконний видобуток бурштину затримано п'ятьох осіб

Про це вони сказали на брифінгу журналістам у Рівному, який транслювався на телеканалі "112-Україна".

"До цієї групи причетні колишні і нинішні правоохоронці прокуратури, СБУ, МВС, представники місцевого самоврядування, ймовірно і місцевих теж адміністрацій. Наразі відбуваються по усій території (Рівненської області) більше сотні обшуків. Затриманих на цей момент четверо, і суд ухвалить запобіжний захід в установлений законом термін", - наголосив Луценко.

Своєю чергою голова Служби безпеки Василь Грицак додав про затримання ще однієї, п'ятої за разунком, особи у цій справі.

Також Луценко зазначив, що сьогодні відбуваються заходи щодо ліквідації ще одного з великих мафіозних утворень, які були створені на території Рівненщини.

"Йдеться не лише про викрадання бурштину, як це часто роблять різні бандитські організації, але і про їх звезення в центр міста. Ви знаєте, що увесь вилучений бурштин правоохоронними органами Волинської, Житомирської та Рівненської області звозився до Товариства з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться в колишньому ресторані "Асторія", фактично там банківська система зберігання каміння", - заявив Луценко.

"Слідчим і оперативним шляхом встановлено, що це каміння розкрадалося або підмінювалося, або взагалі не привозилося туди", - сказав Луценко, додавши, що слідство володіє достатньою кількістю відео та аудіо доказів того, що це злочинці, які були у змові та викрадали це каміння.

"Вони чітко обговорюють на записах про те, скільки і кому, які пропорції, які суми, який день. Думаю, що це буде достатньо голосна справа, яка підірве організовану мафію по бурштину тут, і дасть чіткий сигнал: Верховна Рада України має нарешті ухвалити закон, який поставить цей видуботок бурштину у законне русло, з якого держава і місцеве самоврядування будуть отримувати законні кошти", - заявив Луценко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генпрокурор Юрій Луценко ухвалив рішення відсторонити від посади прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.