Журналісти показали колекцію будинків "сірого кардинала" української політики Медведчука (фото)

Щоб зібрати зібрати "повну колекцію маєтків" Медведчука, журналістам довелося проїхати через півкраїни. Відправна точка – Закарпатська область, село Жденієво, передає Слідство.Інфо.

Саме тут на початку 2000-х стартувало масштабне будівництво. Зазначається, що місцевим пояснили – тут буде чи то спортивна, чи то реабілітаційна база футбольного клубу "Динамо Київ". Але забули додати про майбутній маєток фірми, кінцевим бенефіцеаром якої є Медведчук.

Нині декількасот гектарів лісу у Жденієві перебувають у власності та оренді того ж таки "Динамо" і компанії "Спорт-тур", єдиним бенефіцеаром якої є Медведчук.

Згідно з розслідуванням, тут, серед лісу, розкинулися ціле маленьке королівство. Щоправда, побачити його дуже непросто. Єдиний цивілізований підхід до "зони Медведчука", за словами журналістів, перекритий шлагбаумом і контролюється агресивними охоронцями.

Крім того, у маленькому курортному селі Волосянка, за декілька кілометрів від відомого всім Славського, розміщена туристична база фірми Віктора Медведчука.

За документами, власником цієї поки не введеної в експлуатацію бази є фірма "Форпостінвест", її єдиний засновник – сам Медведчук.

Базується "Форпостінвест" у центрі Львова, у старовинному будинку. Щоправда, у ньому лише житлові квартири, офісів немає.

Також журналісти розповіли, що на березі річки Стугна, що в Обухівському районі Київщини, декілька десятків гектарів землі були виділені фірмі Медведчука "Спорт-тур" ще у 2000-х роках під рекреаційний об’єкт.

Також котедж "Спорт-туру" Медведчука є й на Оболонській набережній. 608 квадратних метрів нерухомості і земля під нею дісталися фірмі політика у липні 2013 року.

Окрім котеджу на набережній Дніпра, вже в іншої компанії політика "Укркапітал" у Києві є 13 квартир в елітному будинку на бульварі Шевченка,27-Б, і 11 квартир у улюбленому будинку Віктора Януковича на Грушевського, 9а. Плюс, структурам Медведчука належить і будинок в самому серці Києва – на вулиці Тургенєвській.

Також стало відомо, що фірма Медведчука "Терра-Інвест" і близька до Клименка компанія "Голдвейн" розіграли партію, в якій перша взяла ділянку в оренду, а друга – її ж у суборенду.

Ще одна розкішна дача фірми Медведчука розташована в окупованому Криму, Сімеїзі. Саме в цьому легендарному маєтку на березі моря Медведчук у 2012-му приймав Володимира Путіна. Останній, за даними ЗМІ, тоді активно намагався схилити Януковича до відмови від євронапрямку. Явно не остання роль в цьому відводилася Медведчуку.

Крім того, в Оболонському районі, на вулиці Вишгородська, за височенним парканом. Тут розташований єдиний записаний напряму на Віктора Медведчука палац. Ця ділянка була частиною земель під державними дачами у "Пущі-Водиці". У 2002-му році Кабмін розпорядився вилучити у Пущі більше 22 гектарів на користь "Динамо» Київ", а вже у 2003-му понад 6 гектарів з них викупив Віктор Медведчук.