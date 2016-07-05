В Одеській області на кладовищі вандали зруйнували 150 надгробків

Як повідомив УНІАН, голова Монашівскої сільради Анатолій Черняхівський, сьогодні вранці місцеві жителі виявили, що на місцевому кладовищі вандали розбили 152 надгробки.

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«Зруйнували надгробні плити, пам'ятники, хрести... Такого масового акту вандалізму ніколи тут не було. Все кладовище – до 500 поховань. Тобто, зруйновано третину могил», - підкреслив Черняхівський.

За його словами, в суботу-неділю руйнувань не було. Ймовірно, могили розбиті в понеділок або у ніч на вівторок. Як зазначив голова сільради, зараз на місці працюють експерти.

На кладовищі зібралося велика кількість людей, багато плачуть, деякі жінки кричать (у них нервовий зрив), вимагають знайти і притягнути до відповідальності винних.